Die Idee, den Marktplatz im Zentrum der Innenstadt vor der evangelisch-lutherischen Kirche in diesem Sommer für den Fürstenauer Nachwuchs zu nutzen, stammt aus den Reihen der Werbegemeinschaft. Auf dem neu geschaffenen Rondell, unmittelbar vor dem Gebäude der Kirche, ist ein „Riesen-Sandkasten für kleine Leute“ aufgebaut worden. Er wird am Donnerstag offiziell in Betrieb genommen. Er hat einen Durchmesser von fünf Metern, fasst drei Kubikmeter feinsten Sand, ist eingerahmt von Holzschwellen zum Sitzen und wird gut gefüllt sein mit Spielzeugen.