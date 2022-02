Die hausärztliche Versorgung in der Samtgemeinde Fürstenau ist nicht optimal. Die Stadt Fürstenau reagiert darauf und gewährt Ärzten, die in der Kommune eine Praxis eröffnen einen Zuschuss in Höhe von 100.000 Euro. (Symbolfoto) FOTO: dpa/Franziska Gabbert Antrag von SPD/Grüne/FDP So sollen neue Ärzte nach Fürstenau gelockt werden Von Jürgen Ackmann | 24.02.2022, 15:42 Uhr

Ärzte sollen einen Investitionszuschuss von 100.000 Euro bekommen, wenn sie in Fürstenau eine Praxis eröffnen oder übernehmen. Das hat die Gruppe SPD/Grüne/FDP beantragt. Sie will so einen Ärztemangel in der Stadt verhindern.