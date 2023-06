Uwe Scherpenberg hat die Geschäftsführung seiner Fahrschule an Michael Kottig und Elisa Rodrigues (von links) übergeben. Foto: Liesel Hoevermann up-down up-down Fahrschule mit neuer Geschäftsführung Fahrlehrer Uwe Scherpenberg aus Fürstenau hat nach 3700 Schülern noch nicht genug Von Liesel Hoevermann | 16.06.2023, 09:48 Uhr

Uwe Scherpenberg ist Fahrlehrer aus Leidenschaft und das seit fast 40 Jahren. Jetzt will er kürzer treten und hat daher die Geschäftsführung seiner Fahrschule mit Niederlassungen in Fürstenau, Bippen und Lingen in andere Hände gegeben. Als Fahrschullehrer wird er aber noch ein paar Jahre arbeiten, dafür macht ihm der Beruf einfach immer noch Spaß.