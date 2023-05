Zentrum des neuen Waschparks im Gewerbegebiet Utdrift ist die Waschstraße, die in einer Stunde 80 Autos abarbeiten kann. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down Direkt an der B214 Waschanlage „Galaxy Wash“ eröffnet am Donnerstag in Fürstenau Von Mirko Nordmann | 31.05.2023, 18:47 Uhr

Am 1. Juni 2023 nimmt die neue Waschanlage „Galaxy Wash“ im Gewerbegebiet Utdrift an der B214 in Fürstenau ihren Betrieb auf. Der Waschpark bietet neben einer Waschstraße auch 16 überdachte Plätze zur Innenreinigung.