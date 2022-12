Munitionsrest, selbstgebastelte Kerze, Keksdose und Rosenkranz symbolisieren für Dariusz Zaczek die aktuelle Situation in der Ukraine. Foto: Liesel Hoevermann up-down up-down Bippener organisiert Hilfstransport Schüsse, Minen und zerstörte Häuser: Dariusz Zaczek war in der Ukraine an der Front Von Liesel Hoevermann | 26.12.2022, 11:04 Uhr

Zehn Tage war Dariusz Zaczek bei seiner jüngsten Tour in der Ukraine unterwegs, um die Menschen dort mit Hilfsgütern zu versorgen. Dieses Mal ging es auch an die Front bis in die Nähe der umkämpften Stadt Bachmut. Eindrücke, die der Bippener nicht vergessen wird.