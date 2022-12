Bio rockt finden Johanna und Björn Scherhorn. Gemeinsam bewirtschaften sie ihren Hof. Foto: Hof Scherhorn up-down up-down Gegenpart zu Sky du Mont Wie Biobauer Björn Scherhorn aus Berge zum Stammgast im Fernsehen geworden ist Von Jürgen Ackmann | 02.12.2022, 15:41 Uhr

Breitkrempiger Hut, langer, am Ende zusammengebundener Bart, schwarzes T-Shirt. So bekleidet geht Björn Scherhorn aus dem Berger Ortsteil Dalvers nicht nur zu seinen Kühen auf die Weide, so tritt der Bio-Landwirt auch vor die Fernsehkameras. Immer häufiger in jüngster Zeit.