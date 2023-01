Sie freuen sich bereits auf die Eröffnung der Bürgerscheune an der Großen Straße in Fürstenau: Wirtschaftsförderer Niels Schockemöhle, Initiatorin Manuela Nestroy sowie Christa und Reinhard Richter (von links), die das alte Schröder-Anwesen derzeit renovieren und zur Verfügung stellen. Foto: Jürgen Ackmann up-down up-down Viele Angebote aus der Region Eröffnungstermin für die neue Bürgerscheune in Fürstenau steht Von Nicole Klostermann | 19.01.2023, 16:22 Uhr

Es klappt: Die „Bürgerscheune“ an der Großen Straße in Fürstenau wird wie geplant am Wochenende 31. März/1. April 2022 eröffnet. Das Multifunktionshaus soll nicht nur ein Marktplatz für Produkte aller Art sein, sondern auch ein Zentrum für Veranstaltungen. Die ersten Termine stehen bereits fest, die Öffnungszeiten auch.