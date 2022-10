Die Sanierung des ersten Teilstücks der Haselünner Straße (Bundesstraße 402) in Fürstenau ist abgehakt. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down Was sich für den Verkehr ändert Vollsperrung der B402 in Fürstenau: Zweiter Bauabschnitt beginnt Von Christian Geers | 19.10.2022, 17:08 Uhr

Bis Mitte Dezember 2022 gibt es auf der Bundesstraße 402 in Fürstenau für den Verkehr kein Durchkommen. Doch die Baustelle macht Fortschritte: Am Freitag, 21. Oktober 2022, soll der zweite von insgesamt drei Bauabschnitten beginnen – was das für den Autoverkehr bedeutet.