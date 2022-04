Übergabe der Geschäftsräume für das erste personallose Viva-Fitnessstudio: Stefan Apke (rechts) und Viktor Reimchen (Zweiter von rechts) haben in dieser Woche die letzten Formalitäten für die Übergabe der Räume geklärt. Im Hintergrund: Rudi Reimchen, Thomas Reimchen und Jürgen Apke. FOTO: Jürgen Ackmann Vorher gibt es noch eine Party mit Freibier Fitnessstudio ohne Trainer und Personal in Berge öffnet im Juni 2022 Von Jürgen Ackmann | 01.04.2022, 14:45 Uhr

Das Interesse am ersten Fitnessstudio ohne Trainer und anderes Personal, das das Unternehmen Viva Fitness in Berge plant, ist groß. Bereits 480 Anfragen seien bei Instagram eingegangen, berichtet Geschäftsführer Viktor Reimchen. Spätestens in der ersten Juniwoche soll es öffnen. Vorab gibt es am 1. Mai eine große Party mit 1000 Liter Freibier.