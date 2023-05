Auch Elli Brunneke wird mit ihrem Pferd „Finlay“ an ihrem Heimturnier teilnehmen und um den Kreismeistertitel in der Klasse A kämpfen. Foto: Lis Fiebig up-down up-down Turnier mit Kreismeisterschaften „Goldene Schärpe“ der Vielseitigkeitsreiter wird erstmals in Berge ausgeritten Von noz.de | 02.05.2023, 10:13 Uhr

Pferdesport-Liebhaber kommen am 6. und 7. Mai 2023 beim Vielseitigkeitsturnier des Zucht-, Reit- und Fahrvereins Berge voll auf ihre Kosten. Erstmals in der Vereinsgeschichte wird die „Goldene Schärpe“ für den Landesverband Weser-Ems in Berge ausgerichtet.