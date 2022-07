Gemeinsam für die Vertriebenen aus der Ukraine: In dieser Woche trafen sich Vertreter der Samtgemeinde Fürstenau, des Fürsten Forest Powerparks, der Polizei sowie der Landesaufnahmebehörde, um auf die aktuelle Situation aufmerksam zu machen und um auch Gerüchten entgegenzutreten. FOTO: Jürgen Ackmann up-down up-down Viele Gerüchte in Fürstenau Wie es mit den Flüchtlingen aus der Ukraine im Fürsten Forest weitergeht Von Jürgen Ackmann | 01.07.2022, 09:52 Uhr

Es sei ein Dorf in der Stadt. Das empfinden manche Fürstenauer beim Anblick der Flüchtlinge aus der Ukraine im Fürsten Forest Powerpark. Das Fremde, das Andere. Das Zuviel von allem. So plötzlich. Zwar helfen Fürstenauer auch gerne. Doch es bleibt die Frage: Wie lässt sich zusammenbringen, was nicht getrennt sein muss? Ein Besuch.