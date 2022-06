In seinem Jahresbericht ging Hermann Hollermann auf ein sehr ruhig verlaufenes Geschäftsjahr ein. „Es ist alles ohne Probleme abgewickelt worden. So kann es ruhig weitergehen“, freute er sich. Auf die finanzielle Entwicklung ging Ulrich Brinkschröder ein. Dabei wurde deutlich, dass sich die Jagdgenossen auch für die Kleinen in der Gesellschaft engagierten. So erhielten die beiden Fürstenauer Kindergärten jeweils eine Spende.