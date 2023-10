Noah Geisel ist ein Mann, der mitten im Leben steht. Dozent an der University of Colorado in Boulder, 2013 als Lehrer des Jahres ausgezeichnet, glücklich verheiratet mit Ashley Geisel. Und doch: Es fehlte etwas. Das Wissen über seine Vorfahren, genauer über seine Oma Else Frank. 1911 in einem für ihn unbekannten Ort geboren. Fürstenau. 1939 vor den Nazis nach England geflohen, um anschließend ein neues Leben in den USA aufzubauen.

Über die Zeit „vor den USA“ wusste Noah Geisel bisher wenig. Nicht von seinem Vater. Auch nicht von dessen Mutter Else Frank. Die mochte nicht über die Zeit in ihrem Geburtsland erzählen. Mied deutsche Produkte und besuchte Fürstenau nie wieder. Ihre Vergangenheit auf dem anderen Kontinent blieb ein schwer zu öffnendes Schloss. So erlebte es Noah Geisel. In Erinnerung geblieben ist ihm aus dem Munde seiner Großmutter das Wort „Suppenfleisch“.

Das Schweigen war nicht wirklich etwas Besonderes. Die Generationen nach dem Zweiten Weltkrieg waren keine offenen Bücher, in denen jeder lesen konnte. Die Gräueltaten, die Ungerechtigkeiten, das Morden, der Hass - all das war schwer zu verarbeiten in einer Zeit, da es wenig psychologische Hilfe gab, aber umso mehr wortlose Hilflosigkeit.

Aufarbeitung der Geschichte durch Bernd Kruse

Einer, der diesem Schweigen etwas entgegensetzen wollte, war Bernd Kruse, pensionierter Lehrer an der IGS Fürstenau. Anfang der Achtzigerjahre, da habe ihn eine Schülerin gefragt, was es mit den Gräbern in einem Wald in Fürstenau auf sich habe, erinnert sich Bernd Kruse. Es war der jüdische Friedhof, wie Bernd Kruse feststellte. Und es war der Anfang eines beharrlichen Aufarbeitens von Geschichte abseits des Weltgeschehens.

Bernd Kruse begann zu recherchieren. Erforschte die Geschichten der jüdischen Familien in Fürstenau, sammelte Fakten zu den Rollen der Täter, beschäftigte sich mit der Ausgrenzung von Menschen als Akt politisch übertünchten nackten Hasses. Und so kam es, dass Bernd Kruse schon bald viel mehr über Else Frank wissen sollte als ihr Enkel Noah Geisel.

Für Ashley und Noah Geisel (Dritte und Vierter von links) gab es von Schulleiter Jürgen Sander ( Zweiter von rechts) ein Buch zur Geschichte der IGS Fürstenau – hier mit den Lehrern Tim Wagemester (links) Christiane Tascke (rechts) sowie Bernd Kruse. Foto: Jürgen Ackmann

Wie das also war mit ihrem Bruder Karl, geboren 1909 und bereits 1937 in die USA geflohen. Mit den Eltern von Else Frank, die die Nazis 1942 nach Theresienstadt deportieren und in Treblinka ermordeten. Mit den vier weiteren Geschwistern, die in Konzentrationslagern in Auschwitz, Buchenwald und Stutthof starben.

Um all das und noch viel mehr genau zu erfahren, wandte sich Noah Geisel im Juni 2023 an die Stadt Fürstenau. Er wolle sich auf die deutschen Spuren seiner Großmutter Else Frank begeben, teilte er mit. Die Stadt informierte Bernd Kruse. Noch im selben Jahr sollte ein besonderer Tag für die Familie von Noah Geisel seinen Lauf nehmen.

Ehemaliges Wohnhaus am Schwarzen Weg

Er begann mit einem Empfang im Fürstenauer Schloss, endete mit einem Treffen im evangelischen Gemeindehaus und führte dazwischen unter anderem zum ehemaligen Wohnhaus der Familie Frank am Schwarzen Weg 3 in Fürstenau. Ein Teil des Gebäudes diente einst als Gebetsraum für die kleine jüdische Gemeinde in Fürstenau, wie Bernd Kruse erzählte.

Er berichtete im Laufe des Tages auch über Briefe von Else Frank. Einen hatte sie am 28. Februar 1982 hochbetagt in Richtung Fürstenau abgeschickt. Dort beschreibt sie als „letzte Lebende“ ihrer achtköpfigen Familien unter anderem, wie die SA den Gebetsraum räumte und Inventar sowie Gebetsbücher auf der Straße in Brand steckte.

Besuch an der IGS Fürstenau

Zum besonderen Tag für die Familie von Noah Geisel gehörte auch ein Besuch an der IGS Fürstenau. Dort warteten Schüler des zwölften Jahrganges sowie die beiden Lehrer Tim Wagemester und Christina Tascke sowie Schulleiter Jürgen Sander auf die Gäste aus den USA sowie auf Bernd Kruse.

Gemeinsam spürten die Gesprächsteilnehmer den Umständen nach, die zum Schweigen ganzer Generationen geführt haben. Aber nicht nur die Schüler hatten ihre Fragen. Auch Noah Geisel. Er wollte wissen, ob die Jungen und Mädchen ähnliche Erfahrungen wie er selbst gemacht hätten. Ob sie wüssten, was mit ihren Familien in der NS-Zeit gewesen sei.

Einen ganzen Stapel Akten hatte Bernd Kruse (links) zum Gespräch in der IGS Fürstenau mitgebracht – neben ihm die Schwiegereltern von Noah Geisel. Foto: Jürgen Ackmann

Schwere Themen. Das zeigte das emotionale Gespräch in der IGS Fürstenau. Es endete damit, dass Bernd Kruse Noah Geisel einen echten Judenstern aus dem KZ Theresienstadt übergab. Eine Erinnerung an die Grausamkeiten, zu denen Menschen fähig sein können. Aber auch eine daran, wie sie zu überwinden sind. Das haben die Begegnungen in Fürstenau gezeigt.