Unterstand für Einkaufswagen in Fürstenau in Brand geraten Von Christopher Bredow | 30.12.2022, 19:33 Uhr

In Fürstenau ist am Freitagabend ein Unterstand für Einkaufswagen bei einem Baumarkt in Brand geraten.