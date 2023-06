Seit dem Frühjahr 2022 wird der Ferien- und Freizeitpark Fürsten Forest als Unterkunft für Geflüchtete genutzt. Ob die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen den Standort über den 31. Dezember 2023 hinaus nutzt, steht noch nicht fest. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down Platz für bis zu 500 Menschen Unterkunft für Flüchtlinge in Fürstenau: LAB an Weiterbetrieb ab 2024 interessiert Von Christian Geers | 19.06.2023, 13:47 Uhr

Die Landesaufnahmebehörde Niedersachsen (LAB) hat Interesse, ihre Flüchtlingsunterkunft im Fürsten Forest in Fürstenau über den 31. Dezember 2023 weiter zu betreiben. So stellt sie sich die Aufnahme und Betreuung von asylsuchenden Menschen und Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine in Zukunft vor.