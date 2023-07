Die Polizei sucht einen Lkw und seinen Fahrer, die an einem Unfall in Bippen beteiligt waren. Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa up-down up-down Lkw-Fahrer verletzt Unfallflucht in Bippen: Polizei sucht Silozug Von Martin Schmitz | 03.07.2023, 13:48 Uhr

In Bippen ist am Montagmorgen ein Lkw-Fahrer im Begegnungsverkehr leicht verletzt worden. Nun sucht die Polizei einen Silozug, der an dem Unfall beteiligt war.