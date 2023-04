In Hollenstde muuste die Feuerwehr einen brennenden Container löschen. Foto: dpa-Zentralbild up-down up-down Beim Schweißen nicht aufgepasst Überseecontainer brannte in Fürstenau Von Martin Schmitz | 20.04.2023, 19:15 Uhr

Bei Schweißarbeiten in Fürstenau geriet am Donnerstag ein Überseecontainer in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen.