Ungeschlagen: Der TuS Berge (in Grün) gehört zur Spitze der Kreisliga. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Führungswechsel in Tabelle? TuS Berge empfängt den FCR Bramsche zum Topspiel der Kreisliga Von Matthias Benz | 29.09.2022, 19:01 Uhr

In der Nordstaffel der Kreisliga könnte es an diesem Wochenende einen neuen Tabellenführer geben. Spitzenreiter FCR Bramsche muss jedenfalls am Freitag, 30. September 2022, beim TuS Berge antreten. Währenddessen scharrt der SV Alfhausen mit den Hufen. Alle drei Teams sind bisher noch ungeschlagen.