Der Unfall ereignete sich auf der Dorfstraße nahe der B402 im Ortsteil Vechtel. Symbolfoto: dpa / Monika Skolimowska up-down up-down Von der Straße abgekommen Tödlicher Unfall: Autofahrer kommt in Bippen von Fahrbahn ab Von Sven Mechelhoff | 16.09.2022, 22:56 Uhr

In Bippen (Samtgemeinde Fürstenau) ist am Freitagabend ein Mann bei einem Verkehrsunfall ums Lebens gekommen. Das teilt die Polizei in einer ersten Meldung mit.