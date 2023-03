In der Praxis von Dr. Albert Schnell geht es etwas chaotisch zu - sehr zur Freude und guten Unterhaltung der Zuschauer. Foto: Stefan Achteresch up-down up-down Heiteres Durcheinander in der Arztpraxis Endlich wieder plattdeutsches Theater in Hollenstede Von Nicole Klostermann | 14.03.2023, 10:48 Uhr

Eigentlich ist es schon lange Tradition: Vor Ostern führt die Theatergruppe Hollenstede ein plattdeutsches Theaterstück im Jugendheim auf. Und so soll es auch in diesem Jahr wieder sein, wenn die Laiendarsteller nach dreijähriger Corona-Zwangspause den Dreiakter „Husbeseuke sind ok Spreckstunden“ auf die Bühne bringen.