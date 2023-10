Seit August proben die „Theaterlüe“ unter Federführung der Katholischen Frauengemeinschaft mit Helga Hagen. Die Zuschauer können sich auf einen vergnüglichen Theaterabend mit viel Situationskomik freuen. Mit dabei sind wieder die bekannten und beliebten lokalen Laiendarsteller. Aber auch drei neue Spieler wie Adrian Kleingerdes, Lena Grave und Jürgen Binia geben ihr Debüt.

Der Einakter spielt am Silvesterabend. Walter hat seinen Chef Georg Liebling mit Ehefrau Lilo und Sohn Bruno zur Party eingeladen. Walters Ehefrau Karin verspricht sich Aufstiegschancen für ihren Mann und möchte Tochter Lisa mit Bruno verkuppeln.

Während Walter die Bowle zubereitet, taucht plötzlich die attraktive Nachbarin Rosi auf. Und dann ist da noch Walters Schwiegermutter, der die Bowle zu Kopf steigt. Die Party gerät außer Kontrolle. Dabei kommen pikante Details der Familie Liebling zutage, die für regelrechte Silvesterknaller sorgen.

Drei Vorstellungen am Wochenende

Der Schwank von Erich Koch (plattdeutsch übersetzt von Marieta Ahlers) wird erstmals am Freitag, 13. Oktober, um 19 Uhr aufgeführt. Anschließend gibt es einen Imbiss. Gleiches gilt für die zweite Vorstellung am Samstag, 14. Oktober, um 19 Uhr. Zur Aufführung am Sonntag, 15. Oktober, um 14.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Karten sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich.