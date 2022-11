Im Zuge der Bauarbeiten auf der B402 in Fürstenau wird ab Mittwochnachmittag ein weiteres Teilstück der Haselünner Straße gesperrt. Symbolfoto: Imago Images/mhphoto up-down up-down Dritter Bauabschnitt beginnt heute Die nächste Straßensperrung auf der B402 in Fürstenau Von noz.de | 23.11.2022, 11:48 Uhr

Die Sanierung der B402 in Fürstenau geht in die finale Phase. Am Mittwochnachmittag beginnt der dritte und letzte Bauabschnitt. Dafür muss erneut ein Teilstück der Bundesstraße voll gesperrt werden.