Im Kreis der Kolleginnen und der Kinder von der Regenbogen-Gruppe: Seit 25 Jahren arbeitet Tanja Thale (mit Bilderrahmen) in der Kindertagesstätte St. Katharina in Fürstenau. FOTO: Maria Kohrmann-Unfeld Jubiläum in der Kita St. Katharina Tanja Thale: Seit 25 Jahren für die Kinder in Fürstenau da Von Maria Kohrmann-Unfeld | 07.08.2022, 16:39 Uhr

Vor 25 Jahren trat Tanja Thale ihren Dienst als Erzieherin in der Kita St. Katharina in Fürstenau an und kümmert sich seitdem liebevoll um ihre Schützlinge. So war es auch während der Jubiläumsfeier. Als ein kleiner Steppke beim Singspiel hinfiel, nahm Tanja Thale ihn auf den Schoß und tröstete ihn.