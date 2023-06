Zum Reinspringen schön liegt das neue Bippener Freibad im Sonnenschein, auch wenn drumherum noch gewerkelt wird. Foto: Liesel Hoevermann up-down up-down Tag der offenen Tür am 25. Juni 2023 So sieht es im runderneuerten Freibad in Bippen aus Von Liesel Hoevermann | 21.06.2023, 12:58 Uhr

Endlich ist es so weit: Im Freibad Bippen kann wieder geschwommen werden. Am Sonntag, 25. Juni 2023, können sich Gäste am Tag der offenen Tür ab 16 Uhr einen ersten Eindruck verschaffen. Am Samstag darauf startet der Schwimmbetrieb offiziell.