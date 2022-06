Das Organisationsteam des SV Grafeld: Wilfried Schröer, Frank Ramler, Hans Apke, Daniel Schröer, Andre Schaap, Helmut Anterhaus, Ralf Stolte, Martina Linnenbaum, Thomas Berndsen, Ann Oldiges, Sebastian Behner, Kathrin Wübbe, Marc Kadagies, Johannes Dresmann, Matthias Hemmelgarn, Thomas Behner. Auf dem Foto fehlt Franz-Josef Morhaus. FOTO: SV Grafeld up-down up-down Rot-Weiße Nacht und Jubiläumsturnier SV Grafeld feiert 100 Jahre Sportgeschichte im Dorf Von noz.de | 27.06.2022, 15:32 Uhr

Sportlich ist an den beiden nächsten Wochenenden viel los: Acht Teams spielen am 3. Juli die erste Runde um den Grafelder Wanderpokal aus, am 9. Juli steht der Grafelder Volkslauf auf dem Programm, dazu feiert der SV Grafeld sein 100-jähriges Bestehen nach.