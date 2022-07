Vor der Firmenzentrale in Fürstenau protestierten die Mitarbeiter der Meurer Verpackungssysteme für einen Tarifvertrag. FOTO: IG Metal up-down up-down Mitarbeiter kämpfen für Tarifvertrag Warnstreik bei Meurer in Fürstenau und Freren Von noz.de | 06.07.2022, 17:22 Uhr

Das gab es in der Geschichte der Firma Meurer Verpackungssysteme noch nie: Am Mittwoch haben 350 Beschäftigte an den Standorten Fürstenau und Freren ihre Arbeit niedergelegt. Mit dem Warnstreit - laut IG Metall der erste der Unternehmensgeschichte - kämpfen die Metaller für einen Tarifvertrag.