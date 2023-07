Durch die Spende der Stiftung Lauter konnte der Schützenverein Lonnerbecke aus Bippen seine Schießanlage modernisieren. Präsident Frank Hölmer freut sich über die Spende, die Jörg Brüwer, Kuratoriumsmitglied der Stiftung Lauter, überreichte. Foto: Maria Kohrmann-Unfeld up-down up-down Digitalisierung und Umrüstung der Schießanlage Stiftung Lauter unterstützt Schützenverein Lonnerbecke in Bippen Von Maria Kohrmann-Unfeld | 02.07.2023, 13:48 Uhr

Der Schützenverein Lonnerbecke aus Bippen freute sich kürzlich über eine finanzielle Zuwendung in Höhe von 1900 Euro durch die Stiftung Lauter. So konnte die mechanische Schießanlage aus den 70er Jahren in eine moderne Anlage umgerüstet werden.