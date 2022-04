Alle Beteiligten an der Sanierung der Fürstenauer Innenstadt haben sich am Donnerstag, 21. April 2022, zu einer ersten Baubesprechung getroffen. Sie war gleichzeitig der Auftakt für die Bauarbeiten. Im Gebäude im Hintergrund wird das Baubüro eingerichtet. Hier können Bürger Fragen stellen und sich informieren. FOTO: Jürgen Ackmann Startschuss für Bauarbeiten Straßen in der Fürstenauer Innenstadt am Montag gesperrt Von Jürgen Ackmann | 21.04.2022, 15:54 Uhr

Der Startschuss ist gefallen: Am Donnerstag, 21. April, hat die Sanierung der Innenstadt in Fürstenau mit einer Baubesprechung aller am Projekt Beteiligten begonnen. Fußgänger, Auto- und Lkw-Fahrer müssen bis Mitte 2023 mit Einschränkungen rechnen.