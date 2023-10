Im Baugebiet Kollenpohl geht es mit großen Schritten voran, denn die Arbeiten zur Erschließung des dritten Abschnittes laufen derzeit auf Hochtouren. Das freut besonders Stadtdirektor Matthias Wübbel und Gerd Steinkamp, Leiter des Immobiliencenters bei der Kreissparkasse Bersenbrück, die sich bei einem Ortstermin vom Fortschritt im Kollenpohl überzeugten.

„Die Arbeiten zur Erschließung werden voraussichtlich Ende des Jahres abgeschlossen sein, so dass Anfang 2024 mit den Bauarbeiten begonnen werden kann“, erklärte Wübbel. Er hoffe, viele junge Familien zu gewinnen, die sich bewusst für das Dorfleben entschieden und somit langfristig in Fürstenau sesshaft werden möchten. „Wir freuen uns gemeinsam mit der Stadt, die Grundstücke zu einem sehr attraktiven Preis anbieten zu können“, ergänzte Gerd Steinkamp.

Wie groß und wie teuer sind die Grundstücke? Die Parzellen der Stadt sind zwischen 559 und 1051 Quadratmeter groß. Sie sind vermessen und werden für einen Preis von 58 Euro pro Quadratmeter verkauft. Die Erschließungskosten sind im Kaufpreis nicht enthalten und werden gesondert erhoben. Familien können sich beim Kauf eines städtischen Grundstücks über eine weitere Förderung freuen: Für jedes Kind gibt es von der Stadt einen Nachlass von einem Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche.

Das Baugebiet Kollenpohl in Fürstenau wird um 85 Bauplätze erweitert. Archivfoto: Jürgen Schwietert Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wie erfolgt die Vergabe? Vergeben werden die städtischen Bauplätze nach einer eigens erstellten Richtlinie. Entsprechend der Vergabekriterien, die Familienverhältnisse, Wohn- und Arbeitsplatz und ehrenamtliches Engagement mit in Betracht ziehen, erhalten die Bewerber eine Punktzahl, nach der dann die Reihenfolge der Vergabe ermittelt wird.

Welche Vorgaben gibt es? Auf den Grundstücken dürfen nach Angaben der Stadt Fürstenau Einzel- und Doppelhäuser mit maximal zwei Vollgeschossen und zwei Wohneinheiten errichtet werden. Schottergärten sind nicht erlaubt, für Einfriedungen zur Straßenseite sind Hecken mit heimischem Gehölz (bis 80 Zentimeter Höhe) vorgeschrieben. Insgesamt drei Jahre haben Grundstückseigentümer nach dem Erwerb Zeit, mit ihrem Neubau zu beginnen.

Schottergärten sind im Baugebiet Kollenpohl in Fürstenau nicht erlaubt. Symbolfoto: imago images/Arnulf Hettrich Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Bis wann sind Bewerbungen möglich? Interessenten können sich bis Freitag, 8. Dezember 2023, um einen Bauplatz der Stadt Fürstenau bewerben. Die notwendigen Unterlagen sind auf der Internetseite der Stadt Fürstenau zu finden. Informationen sind in der Stadtverwaltung, Telefon 05901/9320-60, E-Mail: soehnchen@fuerstenau.de, zu bekommen.

Wer bietet die übrigen Grundstücke an? 22 Parzellen im Baugebiet Kollenpohl vermarktet die Kreissparkasse Bersenbrück. Die übrigen Grundstücke werden von Dritten zum Verkauf angeboten. Wer Interesse an einem dieser Baugrundstücke hat, wendet sich für weitere Informationen ebenfalls an die Stadt Fürstenau. Die Daten der Eigentümer würden dann mitgeteilt oder an den Eigentümer weitergegeben.