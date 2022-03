Diese Flächen möchte die Stadt Fürstenau für Gewerbetreibende zur Verfügung stellen. FOTO: Jürgen Schwietert 75.000 Quadratmeter neue Gewerbeflächen Stadt will Meurer Verpackungssysteme unbedingt in Fürstenau halten Von Jürgen Ackmann | 24.03.2022, 06:45 Uhr

Das Gewerbegebiet Sellberg/Utdrift in Fürstenau wird kräftig wachsen. Noch in diesem Jahr will die Stadt damit anfangen, den ersten Teil einer insgesamt 75.000 Quadratmeter großen Fläche zu überplanen und zu erschließen. Dabei hat die Kommune auch den größten Arbeitgeber im Ort im Blick: Meurer.