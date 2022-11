Betreiber von Windrädern können künftig eine Akzeptanzabgabe an die Kommunen zahlen. In der Stadt Fürstenau wird darüber nun diskutiert. Symbolfoto: dpa/PA Wire up-down up-down Diskussion in der Stadt Bürger in Fürstenau fordern: Abgabe für Windräder soll in betroffene Ortsteile fließen Von Jürgen Ackmann | 25.11.2022, 11:04 Uhr

Betreiber von Windkraftanlagen können künftig 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die eingespeisten Strommengen an Kommunen zahlen, um die Akzeptanz bei Bürgern vor Ort zu erhöhen. So sieht es ein Gesetz des Bundes vor. Doch wo genau soll das Geld hinfließen? Darüber gibt es derzeit eine Debatte in der Stadt Fürstenau.