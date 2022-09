Jubelstimmung: Die Spielvereinigung Fürstenauer feierte den ersten Sieg. Dieses Szene stammt aus dem Spiel gegen GMHütte. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down 2:0 gegen den SV Bad Laer Spielvereinigung Fürstenau feiert endlich den ersten Bezirksliga-Sieg Von Matthias Benz | 22.09.2022, 16:39 Uhr

Mit einer starken Leistung hat die Spielvereinigung Fürstenau am Mittwochabend das Nachholspiel gegen den SV Bad Laer mit 2:0 gewonnen. Am Wochenende kommt es im Pottebruch-Stadion zum Duell mit Rieste. Außerdem spielt Kalkriese in der Dodesheide und Ankum empfängt Venne.