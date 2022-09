Der FC Fürstenau (in Schwarz-Weiß) unterlag gegen die Spielvereinigung. Foto: Rolf Kamper up-down up-down Zweite Runde im Kreispokal Spielvereinigung entscheidet Fürstenauer Pokalderby für sich Von Jürgen Schinke, Matthias Benz | 01.09.2022, 13:45 Uhr

Im Osnabrücker Nordkreis haben in der zweiten Runde des Kreispokals wieder einige Mannschaften die Segel streichen müssen. Der FC Fürstenau flog gegen die Spvg. Fürstenau II im Derby raus, Kettenkamp unterlag in Grafeld und der TuS Bersenbrück II kam in Bramsche unter die Räder.