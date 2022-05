Geehrt wurden Wilhelm Peters, Helmut Tolsdorf und Ewald Kluckhuhn durch die Bundestagsabgeordnete Anke Hennig und Erik Bertels (von links). FOTO: Jürgen Schwietert Vier Mitglieder seit 50 Jahren dabei SPD in Bippen ehrt Wilhelm Peters für 60 Jahre Mitgliedschaft Von Jürgen Schwietert | 18.05.2022, 10:02 Uhr

Im Jahr der Kuba-Krise trat Wilhelm Peters in die SPD ein. 60 Jahre ist das her. Der Ortsverein in Bippen ehrte in nun für die langjährige Mitgliedschaft. Auszeichnungen gab es für vier weitere Sozialdemokraten, die seit 50 Jahren dabei sind. Darüber hinaus standen Vorstandswahlen an.