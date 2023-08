Die Stimmung in der Kirche Zwischen Angst und Chance: So blicken die Fürstenauer auf die Unterkunft für Flüchtlinge Von Nina Strakeljahn | 23.08.2023, 16:48 Uhr Den Fragen der Fürstenauer stellten sich Ernst Ehmke (von links), Matthias Wübbel, Behördenchef Klaus Dierker, Kreisrat Winfried Wilkens und Matthias Meister, Leiter des Polizeikommissariats Bersenbrück. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down

Die Unterkunft für Flüchtlinge im Fürsten Forest in Fürstenau könnte dauerhaft bestehen bleiben. Das sorgt für Ängste und Befürchtungen in der Bevölkerung. Und so war die Infoveranstaltung in der St.-Katharina-Kirche geprägt von Emotionen - aber nicht nur negativen.