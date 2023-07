In der Turnhalle in Bippen richtete der Feuerwehrverband Altkreis Bersenbrück seinen Verbandstag aus. Foto: Björn Thienenkamp up-down up-down Feuerwehrverband tagt in Bippen Feuerwehren im Osnabrücker Nordkreis waren 2022 fünfmal pro Tag im Einsatz Von Björn Thienenkamp | 15.07.2023, 06:24 Uhr

Die Corona-Pandemie hat die Arbeit der 32 Feuerwehren im Feuerwehrverband Altkreis Bersenbrück durcheinandergewirbelt und erschwert. Die Befürchtung, dass die Zahl der Mitglieder rückläufig sein könnte, hat sich dagegen nicht bestätigt. So stehen die Feuerwehren in den Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Fürstenau und Neuenkirchen sowie in der Stadt Bramsche da.