Sie alle wurden vom Vorstandsteam persönlich per Handschlag im Festzelt begrüßt. Ein Highlight des Abends war die Vorstellung der neuen Vereinshymne Grün-Weiß Schwagstorf, komponiert und getextet von Mitglied und Musiker Manuel Wessel. In einem fünfminütigen Videoclip von Michael Bieling hörten die Gäste erstmalig den Song. Außerdem führte ihn die Band „4Live“ während der Grün-Weißen Party auf.

Zu Beginn sprach der Vorsitzende Andreas Kopmann dem Vorstandsteam, den Sportlern, allen Ehrenamtlichen sowie Sponsoren und Gönnern des Vereins seinen Dank aus. „Für ein funktionierendes Dorfleben und eine funktionierende Gesellschaft geht es nicht ohne ehrenamtliches Engagement“, so Kopmann.

Unterhaltsam, souverän und mit viel Wortwitz führten die beiden Moderatoren Ralf Klausing und Daniel Unfeld durch das dreieinhalbstündige Programm.

Jung, dynamisch, gepflegte Sportanlage

Der stellvertretende Landrat Michael Lührmann zeigte sich beeindruckt von der bereits in den Neunzigerjahren erfolgten Gründung der Jugendspielgemeinschaft Fürstenau/Hollenstede/Schwagstorf und von der starken Mädchen- und Damenfußballabteilung. „Grün-Weiß Schwagstorf ist ein Eckpfeiler des sportlichen und gesellschaftlichen Lebens im Ort.“

„Grün-Weiß Schwagstorf präsentiert sich jung und dynamisch mit kreativen Ideen und einer modernen Spielstätte“, stellten Bürgermeister Ernst Ehmke und Stadtdirektor Matthias Wübbel fest.

Bernd Kettmann, der Vorsitzende des Niedersächsischen Fußballverbandes Osnabrück und des Bezirksverbandes Weser-Ems erinnerte sich an die desolate Beschaffenheit des Schwagstorfer Stönnebergstadions in den Neunzigerjahren, als er bei einem Duell für den SV Nortrup im Tor stand. „Heute gehört das Stadion zu den am besten gepflegten Sportanlagen in der Umgebung“, stellte er anerkennend fest.

Im Schnelldurchlauf stellten die beiden Moderatoren die Chronik und Highlights der hundertjährigen Vereinsgeschichte von der Gründung durch Karl von der Burg über die Entwicklung der Sportanlage bis hin zu den sportlichen Erfolgen, dem Werdegang einzelner Spieler*innen und geselligen Veranstaltungen.