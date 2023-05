Am 6. und 7. Mai wird vor dem Heimathaus Settrup Schützenfest gefeiert. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down Fest bald in kleinerem Rahmen? So feiert der Schützenverein Settrup sein Schützenfest 2023 Von Jürgen Schwietert | 03.05.2023, 11:06 Uhr

Der Schützenverein Settrup denkt über Veränderungen bei der Gestaltung des Schützenfestes nach. Doch das ist noch Zukunftsmusik. Am 6. und 7. Mai 2023 soll wie noch in bekannter Weise gefeiert werden. So sieht das Festprogramm aus.