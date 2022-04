In seiner Begrüßung nahm Kreisvorsitzender Marcus Römer Stellung zu der neuen Konzeption der Bundeswehr ein. Alle Kräfte würden konzentriert auf Einsätze vorbereitet und ausgebildet. Bedingt durch die Strukturreform der Bundeswehr in Verbindung mit der Auflösung von Standorten, sei es wichtige Aufgabe der Reservisten, als Mittler zwischen Bevölkerung und Bundeswehr zu fungieren. „Wir sind Zivilisten, die das Innere der Bundeswehr kennen. Wir stehen fachkundig und informiert im Dialog mit dem Bürger“, betonte Römer.

Die Ehrung für Georg Schirmbeck schloss sich an. Marcus Römer und Thomas Blumhagen überreichten dem Abgeordneten und Major der Reserve die Ehrennadel in Silber sowie die dazugehörige Urkunde „für hervorragende Verdienste um den Verband“. Dem Leitbild des Soldaten und dem damit einhergehenden gesamtgesellschaftlichen Engagement fühle sich Georg Schirmbeck seit Jahrzehnten verpflichtet, so Römer. Er skizzierte den Werdegang Schirmbecks, der seine letzte Wehrübung beim Luftwaffenführungskommando in Köln-Wahn im Februar 2004 absolviert habe. Schirmbeck habe sich immer wieder für den Erhalt der Kasernenstandorte in der Region eingesetzt und erreicht, dass der Standort Quakenbrück habe erhalten werden können. Sein Beispiel, als Soldat, Vorgesetzter und Reservist, sei gelebtes Engagement „in einer uns nicht immer freundlich gegenüberstehenden Umwelt“, so Römer.

Bürgermeister Helmut Tolsdorf ging auf den Wandel der Aufgaben der Bundeswehr ein und würdigte die Reservisten als Bindeglied zwischen Bevölkerung und Bundeswehr. Sein Meller Amtskollege André Berghegger hob die Bedeutung der Bundeswehr heute hervor und bedauerte deren rückläufige Akzeptanz bei jungen Menschen. Reinhard Freiherr von Schorlemer erinnerte an die Zeit, in der die Bundeswehr mit ihrer Pommernkaserne das Bild der Stadt Fürstenau geprägt habe.

Er freue sich über die Auszeichnung, sei gerührt, versicherte Georg Schirmbeck und betonte, es sei auch der Bundeswehr zu verdanken, dass es in Europa keine Kriege gebe. „Wir können stolz sein auf das Erreichte“, so Schirmbeck mit Blick auf den friedlichen Zusammenschluss beider deutscher Staaten und ein Europa ohne Grenzen.