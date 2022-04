Der Eintrittspreis liegt bei zwölf Euro und acht Euro ermäßigt für Schüler und Studenten. Die fünf Musiker Kirsten und Stephan Wolke, Stephan Beck, Stefan Nitschke und Olaf Van Gonnissen spielen berühmte Werke von Bach, Bizet, Lorca und Verdi. Das Konzert kann auch bei schlechtem Wetter stattfinden.

Nach dem Konzert startet der Kurs für die Teilnehmer. In den einzelnen Unterrichtsstunden wird unter anderem ein Teil einer absoluten Weltpremiere geprobt.

Erstmalig wird beim Börsteler Gitarrenseminar das komplette Gitarrenkonzert von Mauro Giuliani in einer Bearbeitung für Solo-Gitarre und Gitarrenensemble erklingen. Die Teilnehmer übernehmen dabei in dem Teilnehmerkonzert am 28. Juli um 18 Uhr in der Stiftskirche den wunderschönen zweiten Satz. Eine junge sehr talentierte Teilnehmerin, die bereits in den vergangenen Jahren beim Kurs war, spielt die anspruchsvolle Sologitarre. Das renommierte Oberhausener Gitarrenduo, das ebenfalls seit Jahren zum festen Teilnehmerstamm des Seminars zählt, übernimmt im selben Konzert den witzig-rustikalen letzten Satz. Der Eintritt für dieses Konzert ist frei.

Den Anfang des Giuliani-Konzerts machen die Dozenten selbst im Dozentenkonzert am Samstag, 27. Juli, um 18 Uhr. Olaf Van Gonnissen spielt die virtuose Sologitarre des beeindruckenden ersten Satzes und wird dabei von seinem Orchester, bestehend aus Jorgos Panetsos, Stephan Beck und Stephan Wolke, begleitet. Komplettiert wird das Programm durch schwelgerisch stimmungsvolle Arien von Granados und Mozart, die die Sängerin Kirsten Wolke zusammen mit den vier Gitarrendozenten musiziert. Die Eintrittspreise am Samstag liegen bei 15 und acht Euro ermäßigt.

Weitere Infos unter w ww.gitarrenseminar-boerstel.de