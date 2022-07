Am Schaler Damm in Settrup mussten die Feuerwehren einen Stoppelfeldbrand löschen (Symbolfoto). FOTO: Jürgen Schwietert up-down up-down 1,5 Hektar standen in Flammen Drei Feuerwehren löschen brennendes Stoppelfeld in Settrup Von Jürgen Schwietert | 21.07.2022, 10:49 Uhr

Die hohen Temperaturen haben am Mittwoch auch die Feuerwehren in Fürstenau herausgefordert. In Settrup stand ein Stoppelfeld in Flammen.