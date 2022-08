Die Nachbarn Helene und Herbert Hermes sowie Anna Sabelhaus auf der Straße „Siedlung“. Rechts das Sabelhaus-Haus, links das Hermeshaus. Straßenlaternen gibt es bis heute nicht. FOTO: Liesel Hoevermann up-down up-down Nachbarschaft, Tradition, Veränderung Wie es sich in einer 50 Jahre alten Siedlung mitten im Grünen in Bippen lebt Von Liesel Hoevermann | 24.08.2022, 07:09 Uhr

Sie waren Pioniere: Die Familien Sabelhaus und Hermes haben vor 50 Jahren als erste in der neuen Siedlung in Ohrte/Ohrtermersch gebaut. Bis heute leben sie dort, haben Nachbarschaften begründet, Freunde gefunden und Traditionen gepflegt. Das Leben in einer Siedlung, die bis heute einfach „Siedlung“ heißt.