Die Schüler der dritten Klasse der Grundschule Bippen mussten sich erst an die ungewohnten Bänke und den strengen Unterricht von Renate Schillingmann gewöhnen. Bippener Grundschule zu Gast Schüler beim Unterricht wie vor 100 Jahre im Meyer-Haus in Berge 19.03.2022

Am Schluss gab es als Lohn Fleißkärtchen für die Jungen und Mädchen der Klasse 3b der Grundschule Bippen. Beim Unterricht wie vor 100 Jahren im Meyer-Haus in Berge hatten sie sich gut geschlagen. Nur das Kopfrechnen, dass müssten sie noch besser machen, sagte die Lehrerin Renate Schillingmann streng, den Zeigestock in der Hand.