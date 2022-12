Die Stadt Fürstenau will 2023 kräftig investieren und muss sich dafür neu verschulden. Foto: Imago Images/Joko up-down up-down Viele Investitionen geplant Schulden der Stadt Fürstenau steigen in 2023 um 2,7 Millionen Euro Von Jürgen Ackmann | 15.12.2022, 14:20 Uhr

Gerade mal eine Million Euro Schulden hat die Stadt Fürstenau derzeit. Sie liegt damit in Niedersachsen ganz weit hinten – was positiv ist. Ende 2023 wird sich das geändert haben. 3,7 Millionen Euro Schulden werden es dann sein. Das liegt im Wesentlichen daran, dass die Stadt kräftig investieren will.