38 Mannschaften am Start Schützenverein Höne weiht Schießanlage mit Pokalschießen ein Von Jürgen Schwietert | 03.10.2023, 15:47 Uhr Die siegreichen Schützen und Mannschaftsführer wurde von Präsident Erich Heyer (rechts) und Schießmeister Johannes Woltering (links) ausgezeichnet. Foto: Erika Schwietert

Das Pokalschießen des Schützenvereins Höne zur Einweihung der neuen digitalenAnlage wurde zu einem vollen Erfolg. Eine Woche lang wurde um den Pokal in der Schützenhalle Höne am Sternbusch in Fürstenau gerungen.