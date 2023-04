Die seit 2019 amtierenden Majestäten des Schützenvereins Haneberg-Deichwall Bernd und Renate Mers, Kinderkönigin Maleen Brockhaus und Jugendkönig Christian Fehren warten auf ihre Ablösung. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down Schützenverein Haneberg-Deichwall Schützenfest-Saison im Osnabrücker Nordkreis startet an Ostern in Bippen Von Jürgen Schwietert | 02.04.2023, 17:08 Uhr

Sie sind die ersten: Der Schützenverein Haneberg-Deichwall in Bippen veranstaltet am Ostersonntag, 9. April 2023, und am Samstag, 15. April 2023, den Auftakt in die Schützenfest-Saison im Osnabrücker Nordkreis.