Am Samstag, 26. August treten die Schützen um 13.30 Uhr beim Vereinslokal „Maiburger Hof“ an, um gemeinsam mit dem Musikverein Bevern das Königspaar Martin und Yvonne Kirchner und den Kinderthron abzuholen und zum Festplatz zu geleiten. Der scheidende König, der auch Präsident des Bippener Schützenvereins ist, wird dort das Adler- und Königsschießen eröffnen. Ab 20.30 Uhr spielt DJ Marco-Thore bei freiem Eintritt zum Festball auf. Gegen 21 Uhr erfolgt die Proklamation der neuen Majestät.

Am Sonntag, 27. August, geht es um 12.30 Uhr weiter. Die Kinder treffen sich mit den Schützendamen beim Kinderkönigspaar Lea Trapka und Ole Albers am Ulmenweg. Um 13.30 Uhr tritt der Verein mit der Jugendkönigin Lotta Wirkus, dem Schützenmusikkorps Hartlage-Lulle und dem Spielmannszug Herzlake zur Paradeabnahme der Majestäten beim Vereinslokal an.

Am Sonntagnachmittag ermitteln Kinder und Jugend auf den Adlerständen ihre neuen Majestäten, die gegen 18.30 Uhr proklamiert werden. Danach spielt DJ Marco Thore zum Tanz auf. Der Eintritt ist frei .

Frühschoppen mit Musik und lustigen Beiträgen

Am Montag, 28. August, endet das Schützenfest mit einem musikalischen Frühschoppen. Um 10.30 Uhr versammeln sich die Vereinsmitglieder und Gäste im Festzelt, um die Katerkönigin Sabine Völker zu empfangen. Für Stimmung sorgt der Sound Äxpress aus Anten und einheimische Humoristen. Beim letzten Armbrustschießen der Festtage wird ab 15 Uhr der Katerkönig ermittelt.