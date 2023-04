Auch ein gemeinsamer Besuch des Science Centers Bremen stand für die Berger Oberschüler und ihre Austauschschüler aus Frankreich auf dem Programm. Foto: OBS Berge/Mechthild Landwehr up-down up-down Neustart nach Corona Schüler aus Frankreich zu Gast an der Oberschule Berge Von Nicole Klostermann | 01.04.2023, 13:02 Uhr

Nach einer dreijährigen Corona-Pause konnten die Schüler der Oberschule am Sonnenberg in Berge wieder Austauschschüler aus Frankreich empfangen. Nach einer ereignisreichen Woche feierten sie bei einer Party in der Schule Abschied.