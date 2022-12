Wissen mit Aktion verknüpfen: Nachdem die Schüler mehr über nachhaltige Waldnutzungsformen und Artenvielfalt in Wäldern gelernt haben, können sie eigenständig mit anpacken und die Eichen pflanzen. Foto: Terra.vita up-down up-down Artenreich und wenig anfällig Schüler aus Berge pflanzen Eichen für Mittelwald Von noz.de | 08.12.2022, 08:29 Uhr

Schüler der neunten Klassen der Oberschule in Berge haben die Stifte ruhen lassen und stattdessen zu Schaufeln gegriffen: An zwei Projekttagen pflanzten sie Eichen an – für einen Mittelwald, einer alte Form des Waldbaus, die vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert typisch war.