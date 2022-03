An der Werner-von-Siemens-Straße 11 in Fürstenau eröffnet Stephan Hanel am 23. April das Sanitätshaus ViMo (Vitalität & Mobilität). FOTO: Jürgen Schwietert Kurse im Multifunktionshaus Stephan Hanel eröffnet am 23. April in Fürstenau das Sanitätshaus ViMo Von Jürgen Schwietert | 07.03.2022, 12:03 Uhr

Das Thema Pflege spielte im Leben von Stephan Hanel schon früh eine Rolle. Und so entschied er sich nach der Schule für einen Pflegeberuf. Seine beruflichen Erfahrungen will er nun im Sanitätshaus ausbringen, das am 23. April in Fürstenau eröffnet.